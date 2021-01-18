Москва, , 10:07 — REGNUM Столичным школьникам разрешили не посещать образовательные учреждения при температуре воздуха —25 градусов и ниже на улице. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

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«Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до —25 градусов Цельсия», — говорится в сообщении департамента.

Также отмечается, что учащиеся средних классов могут не посещать занятия, если температура воздуха за окном опустилась до −26… −28 градусов, а старшеклассники — в случае, если температура воздуха на улице составляет —31 градус и ниже.

При этом в ведомстве напомнили, что, несмотря на погодные условия, школы работают в прежнем режиме и организовывают уроки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.