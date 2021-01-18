Москва, 18 января 2021, 10:10 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 97 млн. Об этом 18 января сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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«По состоянию
Также сообщается, что 373 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 617 328 человек.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 16 января число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 96 690 043.