Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM За минувшее воскресенье, 17 января, в Петербурге обследовали на коронавирус 16 389 человек, сообщили 18 января в городском оперштабе по борьбе с инфекцией. Это почти на 12 тысяч человек меньше, чем в минувшую субботу, 16 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

За последнее время цифры суточных обследований не приближались к максимальным объемам тестирования, достигнутым в декабре 2020 года.

Также за последние сутки принято и обработано 2393 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С начала октября 131 829 петербуржцев получили гуманитарную помощь.

«Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы», — отмечают в оперштабе.

Если жителю необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию по номеру 8−800−200−34−11.

Читайте развитие сюжета: В Петербурге снизилась смертность и число новых заражений коронавирусом