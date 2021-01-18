Оренбург, , 10:05 — REGNUM В селе Илек Оренбургской области казаки переименовали ул. Чапаевская. Видео смены таблички с названием улицы появилось в интернете.

Казаки заявили, что 16 января на территории Уральского казачьего войска произошла смена названия улицы. Между тем на видео видно, как табличку меняют только на одном доме. Комментариев от местной власти по поводу ликвидации ул. Чапаевская пока не поступало.

Напомним, отряд Тимофея Сладкова разгромил штаб 25-й дивизии вместе с её знаменитым командиром — Василием Чапаевым. Осенью 2020 года большой резонанс получило событие в селе Красное Первомайского района. На территории православного храма, расположенного на ул. Чапаева, был установлен памятник Сладкову. Впоследствии по требованию местной власти памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову убрали.

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