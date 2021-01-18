Уфа, , 10:11 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров сделал замечание министру жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Борису Беляеву из-за жалоб жителей республики по вопросам переплат за отопление. Об этом он сообщил 18 января на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Хабиров отметил, что республиканское министерство жилищно-коммунального хозяйства плохо отработало по вопросам отопления, также как министерство транспорта и дорожного хозяйства плохо отработало вопросы, связанные с ремонтом путепровода в Уфе.

Хабиров подчеркнул, что это уже второй случай массовых жалоб жителей по этому вопросу за время работы министра ЖКХ региона Бориса Беляева.

«Вы руководитель того ведомства, которое за это отвечает, вы в том числе должны прогнозировать эти вопросы», — подчеркнул он.

Хабиров также поручил вести разъяснительную работу с людьми.

«Серьезно отнеситесь к этому, пожалуйста. Третьего раза не будет», — предупредил он.

Он также потребовал четко организовать работу по выявлению переплат за отопление и возврату этих сумм жителям.

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