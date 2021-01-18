Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Энтузиаст с ником That_Blind_Guy смог добавить в игры серии Doom персонажей и оружие из приключенческой франшизы Ratchet & Clank. Об этом 17 января сообщил портал PCGamesN.

Геймер разработал масштабную модификацию под названием Ratchet and Clank: Hot and Bothered, которая добавит в Doom 2, Final Doom и FreeDoom около 27 новых видов оружия. Сообщается, что каждое из них можно будет улучшать при помощи получаемых за убийство врагов очков опыта.

Напомним, Ratchet & Clank — это серия игр-платформеров от студии Insomniac Games. В проектах франшизы геймеры управляют звероподобным инопланетянином Рэтчетом и его другом-роботом Кланком.

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