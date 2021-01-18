Симферополь, , 09:33 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявлено на территории Республики Крым, сообщили в региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям 18 января.

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с вторжением холодного арктического воздуха с 18 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7−8° ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят 5−10° мороза, минимальные 10−15° мороза», — говорится в сообщении.

16−17 января на территорию Крымского полуострова обрушились сильные снегопада, которые привели к дорожным заторам. Аналогичная ситуация сложилась в соседнем Краснодарском крае — там за сутки выпала треть месячной нормы осадков.