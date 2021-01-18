Киев, , 09:35 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 3034 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 18 января пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране госпитализированы 1304 человека, 67 пациентов скончались из-за последствий, вызванных болезнью COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения выявили в Николаевской области и в Киеве — 323 и 301 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 163 716 случаев заражения, из них 20 869 случаев оказались смертельными.

Напомним, сутками ранее в минздраве Украины заявили о 5990 случаях заражения, а также о 116 скончавшихся пациентах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что вакцинация от COVID-19 начнётся на Украине во второй половине января 2021 года.

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