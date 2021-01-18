Благовещенск, , 09:28 — REGNUM В Амурской области к началу массовой вакцинации от коронавируса, к 18 января, на прививку записались уже 500 человек. Как отметила региональный министр здравоохранения Светлана Леонтьева, активность населения сравнима с прививочной кампанией от гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Записаться на вакцинацию от коронавируса жители Приамурья могут во всех поликлиниках или через портал Госуслуг. Всего в области планируют привить 60% взрослого населения — это порядка 300 тыс. человек.

Министр здравоохранения Приамурья сама уже сделала прививку.

«Я не болела ковид, привилась как все медицинские работники, когда вакцину пустили в гражданский оборот. Рекомендую всем привиться», — сказала Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин в субботу 16 января доставили крупнейшую с момента начала пандемии партию препарата «Спутник V».