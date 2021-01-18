Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Группа хулиганов забросала снегом и потушила пламя Вечного огня на мемориале «Борцам Революции» на Марсом поле в центре Петербурга. Аналогичный акт вандализма был совершен в декабре 2020 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, начат поиск злоумышленников.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», сообщение о том, что огонь на мемориале не горит, поступило от прохожего в воскресенье, 17 января, в 21:45 мск.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что четверо злоумышленников снегом забросали горелку Вечного огня и скрылись. Сейчас их ищут для привлечения к ответственности.

Около 22 часов специалисты аварийной службы «ПетербургГаза» восстановили горение огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 декабря 2020 года на мемориале «Борцам Революции» на Марсовом поле был затушен Вечный огонь. За 15 минут до полуночи двое неизвестных злоумышленников снегом затушили пламя и скрылись.

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Ранее, в июле 2020 года, полиция Санкт-Петербурга задержала троих молодых людей, которые сожгли в Вечном огне на Марсовом поле розу, записали видеоролик со своим поступком и выложили в социальные сети.

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