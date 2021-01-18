Уфа, , 09:21 — REGNUM Антиковидные паспорта будут выдавать жителям Башкирии. Об этом 18 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Антиковидный паспорт

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По его словам, такой документ будет выдаваться лицам, которые перенесли COVID-19, имеют антитела или поставили прививку от COVID-19.

«В республике мы вводим новый проект, связанный с коронавирусной инфекцией. Проект этот называется «Антиковидный паспорт Башкортостана», — сообщил Хабиров.

Глава региона отметил, что такой документ может решить несколько проблем. Так, например, если пожилые люди перенесли эту инфекцию, у них есть антитела либо они сделали прививку, то не нужно их держать на самоизоляции. Второе, это стимулирование людей для вакцинации: в регионе намерены ввести некоторые преимущества для тех, кто будет иметь такой паспорт. Этот документ можно будет получить через портал Госуслуги.

По словам руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, проект планируют запустить в начале февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республику до конца января может поступить порядка 50 тысяч вакцины против COVID-19.

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