Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 09:00 — REGNUM В Забайкалье, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, отказались проведения массовых крещенских купаний в Агинском округе. Как сообщает сегодня, 18 января, пресс-служба краевого правительства, это решение поддержано настоятелем Свято-Никольского храма отцом Валерием.

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«Каждый верующий может к полуночи 18 января поставить на улицу открытую емкость с чистой водой. Вода будет освящена уже через несколько минут после полуночи. Эту воду можно не только пить, но и помазывать ею себя, как святым маслом, окроплять ею помещения, домашних животных и домашнее убранство.

Ни в коем случае нельзя мыться освященной водой. Воду можно слить в чистое непопираемое ногами место, можно полить комнатные цветы или деревья в саду» — пояснил отец Валерий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 18 января 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 31 641 человека, причём 670 из них обнаружили за прошедшие выходные дни (16−17 января 2021 года). За это время причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у 12 человек.

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