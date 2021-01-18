Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Актриса Анна Раст («Братья Гримм», «Офелия», «Доктор Живаго») объяснила, почему многие известные голливудские актёры стали участвовать в проектах разработки видеоигр. Интервью с ней было опубликовано 18 января на портале Game Rant.

Когда актрису спросили, сильно ли различаются производственные процессы в кинематографе и создании игр, она ответила: «Различий больше, чем сходства, по крайней мере, для меня как актера».

Раст пояснила, что в девяти из десяти случаев, если она будет работать над игрой, то она будет сидеть одна «в будке». Актриса добавила, что в кино есть возможность взаимодействовать с другими людьми, однако в процессе создания игры актёр может получить «более индивидуальную обратную связь» и лучше понять, что именно он делает.

«Люди, наконец, осознают, насколько замечательными могут быть игры, и теперь актеры могут полностью раскрывать персонажей», — сказала Раст, отвечая на вопрос о том, что приводит голливудских звёзд в «геймдев» (разработка видеоигр).

Она добавила, что даже если актёр сам не появляется в кадре, это не говорит о том, что его выступление не может быть по-настоящему захватывающим. Раст отметила, что, по её мнению, чем дальше, тем всё больше будет сокращаться разрыв между кино, телевидением и видеоиграми.

«Я недавно играла в Alien: Isolation, и она (игра — ИА REGNUM) меня действительно захватила. Это был такой захватывающий опыт. Очевидно, что она основана на серии картин, поэтому так легко провести параллель с кинофильмом, но мне казалось, что я играю в фильм ужасов», — призналась актриса, добавив, что видеоигры стали «ужасающе кинематографичными».

Анна Раст участвовала в разработке таких видеоигр, как Star Wars Battlefront 2, Nioh 2, Battlefield V, Final Fantasy XIV и Cyberpunk 2077. Зрители также знают её по роли Флери в фэнтезийном сериале «Карнивал Роу».

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