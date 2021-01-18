Алтайские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова, который почти до самой своей кончины работал и не знал, что заразился SARS-CoV-2 от пациентки.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) по итогам полученного ответа на свой запрос в СУ СК РФ по Алтайскому краю и со ссылкой на вдову, Юрий Кочетов тяжело переносил коронавирусную инфекцию, однако руководство медучреждения не позволило ему уйти на больничный, и Кочетов почти до последних минут своей жизни спасал пациентов, сам едва живой, с температурой и поражением лёгких (при этом результат теста от него скрывали).

«Он понимал, что скоро умрёт, поэтому оставил на видном месте деньги и новые туфли, в которых его и похоронили. И опять — будничность трагедии и наверняка добропорядочность в быту тех виновных, которых так легко и привычно не найти», — возмутился депутат.