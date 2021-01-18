Работающих в РФ иностранцев не будут вакцинировать от коронавируса?
Иностранных граждан, которые работают на предприятиях в РФ, пока не вакцинируют от коронавируса. В приоритете прививки делают гражданам РФ, сообщила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 16 тыс. человек
За минувшее воскресенье, 17 января, в Петербурге обследовали на коронавирус 16 389 человек, сообщили 18 января в городском оперштабе по борьбе с инфекцией. Это почти на 12 тысяч человек меньше, чем в минувшую субботу, 16 января.
В России проведено свыше 97 млн тестов на коронавирус
На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 97 млн. Об этом 18 января сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
В Челябинской области выявили ещё 302 носителя коронавируса
В Челябинской области за 17 января выявили ещё 302 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Для сравнения: сутками ранее, 16 января, их было 303, а 15-го — 301. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 41 471 заразившегося.
Ковидные ограничения в Калмыкии продлили ещё на месяц
В Республике Калмыкия установленные ковидные ограничения продлятся ещё в течение месяца — по 14 февраля включительно. Такое решение принял региональный оперштаб в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.
В Оренбуржье ожидается поставка более 74 тыс. вакцины от COVID-19
В Оренбургской области сегодня, 18 января, началась запись населения на вакцинацию против COVID-19. Как отметила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, 6 января получено 3600 доз вакцины, Оренбуржье готово приступить к массовой вакцинации.
Во второй половине января ожидается поставка более 20 тыс. доз вакцины, а в феврале — еще 54 тыс. доз.
В Саратовской области провели более 1 млн тестов на коронавирус
В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 18 января у 39 951 человека, за сутки инфицированы 250 человек. Минувшим днем заболели 252 саратовца. Выздоровел с начала пандемии 34 331 человек, за сутки — 212 пациентов. Всего скончались 474 человека.
В Югре число заражений коронавирусом превысило 25 тысяч
В Югре за сутки лабораторно подтверждено 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 226 случаев.
В Белгородской области 750 тысяч жителей планируют привить от COVID-19
70% взрослого населения планируют вакцинировать от COVID-19 в Белгородской области для создания коллективного иммунитета. Это около 750 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Чувашии увеличивают число пунктов вакцинации от коронавируса
В Чувашии записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по четырём каналам. Число пунктов вакцинации планируют наращивать.
За смерть врача, от которого скрыли COVID-диагноз, никого не наказали
Алтайские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова, который почти до самой своей кончины работал и не знал, что заразился SARS-CoV-2 от пациентки.
Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) по итогам полученного ответа на свой запрос в СУ СК РФ по Алтайскому краю и со ссылкой на вдову, Юрий Кочетов тяжело переносил коронавирусную инфекцию, однако руководство медучреждения не позволило ему уйти на больничный, и Кочетов почти до последних минут своей жизни спасал пациентов, сам едва живой, с температурой и поражением лёгких (при этом результат теста от него скрывали).
«Он понимал, что скоро умрёт, поэтому оставил на видном месте деньги и новые туфли, в которых его и похоронили. И опять — будничность трагедии и наверняка добропорядочность в быту тех виновных, которых так легко и привычно не найти», — возмутился депутат.
Глава Киселёвска рассказал, почему не делает прививку от коронавируса
Глава Киселёвского городского округа Кемеровской области Максим Шкарабейников призвал сделать прививку от коронавируса, но сам вакцинироваться не планирует. Об этом он сообщил в своём Instagram.
В Приамурье на вакцинацию от коронавируса записались уже 500 человек
В Амурской области к началу массовой вакцинации от коронавируса, к 18 января, на прививку записались уже 500 человек. Как отметила региональный министр здравоохранения Светлана Леонтьева, активность населения сравнима с прививочной кампанией от гриппа.
Число случаев COVID-19 в Горном Алтае приближается к 15 тысячам
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, что втрое меньше показателей 16 января. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 14 849.
В Башкирии могут ввести антиковидные паспорта
Антиковидный паспорт планируют ввести в Башкирии. Об этом 18 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, такой документ будут выдавать жителям, которые переболели COVID-19, имеют антитела или вакцинировались.
Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России
На сегодняшний день российские граждане могут привиться одной из двух вакцин российского производства: «Спутник V», разработанной институтом им. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».
Губернатор Воронежской области анонсировал массовую вакцинацию от СOVID-19
В Воронежскую область планируется поставка 94 700 доз вакцины от коронавируса, далее объемы поставок будут уточняться. Планируется привить 60% жителей, относящихся к группам риска, — это около 700 тысяч человек.