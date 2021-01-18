Чебоксары, , 08:59 — REGNUM В Чувашии более 10 тыс. жителей записались на добровольную вакцинацию от COVID-19, в то время как в республику всего поступило более 4,2 тыс. доз. Об этом глава республики Олег Николаев заявил в комментарии местному телевидению.

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17 января у жителей Чувашии появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции дистанционно. Теперь сделать это можно через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Аналогичным образом можно отменить запись на иммунизацию.

Глава республики Олег Николаев заявил, что в республике записались на вакцинацию более 10 тыс. человек. Сам он планирует пройти иммунизацию, но сделает это в феврале, потому что сейчас у него плотный рабочий график и частые командировки. Руководитель региона также сослался на «большую очередь» на вакцинацию, отметив, что «в этих условиях надо дать возможность всем привиться».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию поступило более 4,2 тыс. доз вакцины от COVID-19. К массовой иммунизации готовятся 27 медицинских учреждений.

Напомним, массовая добровольная вакцинация стартовала в России 18 января. Привиться можно вакциной «Спутник V», разработанной институтом им. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», созданный научным центром «Вектор». Федеральные власти заявляли, что в гражданский оборот до конца января будет передано 2,1 млн доз вакцины.

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