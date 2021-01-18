Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана предлагает включить 37 вузов республики в перечень объектов, не подлежащих отчуждению. Соответствующий проект поправок в постановление правительства опубликован на портале «Открытые нормативные правовые акты».

В министерстве считают, что принятие документа снизит риски приватизации государственных вузов и сохранит квоту приёма для детей из малообеспеченных или многодетных семей.

Отметим, в настоящее время в перечень государственных объектов Казахстана, которые запрещено приватизировать, включены магистральные железнодорожные сети, электрические сети и магистральные трубопроводы.

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