Новосибирск, , 08:55 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 18 января, увеличилось число пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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«С сегодняшнего дня добавили ещё десять медучреждений, в которых будет проводиться вакцинация. Сейчас их 33», — приводит «Сиб.фм» слова министра.

Хальзов уточнил, что к концу недели количество пунктов будет увеличено почти в два раза — до 57.