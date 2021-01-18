Пекин, , 08:52 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Отмечается, что среди новых случаев заболевания 16 являются ввозными. Так, новые случаи заражения были выявлены в Шанхае, Шэньси, Чжэцзян, Хунань, в Пекине, Тяньцзине, а также в провинциях Фуцзянь, Гуандун и Сычуань.

Кроме того, 93 случая являются «внутренними». 54 из них выявлены в провинции Хэбэй, 30 — в провинции Цзилинь, семь — в провинции Хэйлунцзян, два — в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки было выявлено более 688 тысяч случаев заражения коронавирусом, за сутки на планете скончались 14 718 пациентов с COVID-19.

Ранее учёные из Китая назвали возможное число жертв COVID-19 к марту текущего года.

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