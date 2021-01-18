Магас, , 08:49 — REGNUM Ингушетия готова к проведению массовой вакцинации от коронавируса. В республике созданы семь прививочных центров. К работе в них привлечено 80 медицинских работников, которые прошли необходимую подготовку. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева.

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По её словам, медсестры, которые непосредственно будут делать прививки населению, имеют справки-допуски. Вакцинация будет проводиться прививочными бригадами, которые созданы в каждом из семи центров. Они состоят из трех человек — врача, медрегистратора и медсестры.

В настоящее время в Ингушетии уже привиты от коронавируса более 300 человек, в основном медработники. Всего же в республику поступило 942 дозы вакцины.

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