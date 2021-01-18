Уфа, , 08:53 — REGNUM 166 случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 18 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, всего в республике было выявлено 22 068 случаев заражения коронавирусом. В больницах продолжают лечение 805 пациентов, в том числе в тяжелом состоянии находятся 63 человека, 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Забелин отметил, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в текущем году в Башкирии на 35% ниже по сравнению с показателями прошлого года.

Отмечается, что в Башкирии развернуто 6323 инфекционных койки, при этом 32% таких коек свободны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии принято решение о постепенном снятии режима самоизоляции в социальных учреждениях республики.

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