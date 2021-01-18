Саратов, , 08:51 — REGNUM С 18 января в Саратовской области начинается массовая вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. По поручению губернатора Валерия Радаева создано 66 прививочных кабинетов во всех районах области.

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По состоянию на 15 января, от COVID-19 привито более 4,4 тыс. жителей области. Поставки вакцины продолжаются. До конца января поступит еще около 35 тыс. доз. «Это позволит проводить вакцинацию непрерывно», — отметил председатель правительства Роман Бусаргин на своей странице в Instagram.

Ранее ИА REGNUM сообщало, после новогодних праздников в Саратовскую область поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в количестве 700 доз. Данная партия рассчитана на вакцинацию 350 человек, так как курс предусматривает двукратное введение с интервалом 2−3 недели.

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