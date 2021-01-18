Нью-Дели, , 08:37 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 13,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 13 788 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 10 571 773.

Также сообщается, что за это же время в Индии 145 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 152 419.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 211 342 человека вылечились от нового заболевания, 14 457 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 15,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.