Бразилиа, , 08:31 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 33 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 33 040 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 8 488 099.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 551 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло на сегодняшний день 209 847.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 411 654 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки за сутки было выявлено 61 567 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.