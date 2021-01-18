Бартын, , 08:30 — REGNUM В больницу турецкого города Бартын прибыл посол Украины в Турции Андрей Сибига. Об этом сообщила пресс-служба посольства на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Посол совместно с консулом посетили спасённых украинских моряков с судна «Арвин» в больнице города Бартын, провели совещание с руководством региона, обсудили ход проведения продолжающихся поисково-спасательных операций», — сказано в сообщении.

Посол поблагодарил турецкие власти и спасателей за всестороннее содействие.

Напомним, ранее у берегов Турции затонул сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 членов экипажа. Из них два человека были гражданами России, все остальные — граждане Украины

По предварительным данным, перед крушением судно накрыло большой волной.

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