Бартын, 18 января 2021, 08:30 — REGNUM В больницу турецкого города Бартын прибыл посол Украины в Турции Андрей Сибига. Об этом сообщила пресс-служба посольства на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Посол поблагодарил турецкие власти и спасателей за всестороннее содействие.
Напомним, ранее у берегов Турции затонул сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 членов экипажа. Из них два человека были гражданами России, все остальные — граждане Украины
По предварительным данным, перед крушением судно накрыло большой волной.
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