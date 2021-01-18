Пермь, , 08:09 — REGNUM В Перми врачи провели операцию 12-дневному младенцу. Ребенок родился 1 января весом 1028 граммов и ростом 36 сантиметров на сроке 28 недель. Новорождённому было сложно дышать из-за патологии сосуда между аортой и легочным стволом, сообщили в медучреждении.

По словам медиков, из-за выявленных проблем ребенку еще внутриутробно проводили курс профилактики дыхательных расстройств. Также врачи выявили проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

Операция прошла успешно. Врачи говорят об улучшении состояния здоровья маленького пациента.