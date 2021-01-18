Париж, , 08:07 — REGNUM Японская Nintendo продала во Франции уже около 5 млн портативных игровых консолей Switch. Об этом 18 января сообщил портал Game Rant.

Генеральный директор Nintendo France Филиппа Лавуэ рассказала журналистам, что только в 2020 году компании удалось продать в стране более 1,4 млн этих устройств и что, таким образом, в 2020 году продажи Switch во Франции выросли более, чем на 40%.

Лавуэ отметила, что до 2020 года было продано 3,3 млн консолей, что означает, что с момента запуска платформы во Франции было продано 4,7 млн.

Таким образом, около 7% населения страны являются обладателями Switch. В рейтинге продаж видеоигр лидирует Animal Crossing: New Horizons, за ней идут Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D All Stars и Ring Fit Adventure.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo Switch лидирует в рейтингах продаж консолей в Китае. С декабря 2019 года, когда Switch появилась в магазинах страны, было продано около 1 млн устройств.

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