Москва, , 08:06 — REGNUM В ночь на Крещение в Московском регионе ожидается аномальный холод. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«В Крещенскую ночь можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но ночью будет 21−23 градуса мороза, по области — до 26 градусов», — цитирует его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура будет аномально холодной, ниже климатической нормы на семь градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Москве ожидаются крепкие морозы, солнечная погода и северный ветер.