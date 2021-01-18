Мехико, , 08:08 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 11,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за последние 24 часа в стране выявили 11 170 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 641 428.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 463 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 140 704.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 223 108 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 20 532 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.