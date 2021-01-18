Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом, что на три случая меньше результатов 17 января. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 28 619, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Из них к настоящему времени выздоровели 25 882 человек, в том числе 102 за прошедшие сутки. В стационарах на лечении остаются 1230 пациентов. 78 тяжёлых больных находятся в реанимации. Ещё 1891 носитель лечится в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2000 коек, занято — 1230, свободно — 770 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,5%», — отметили в оперштабе.

Число жертв COVID-19 за время пандемии в республике достигло 636. За минувшие сутки скончались ещё двое пациентов. Как отмечается, помимо заражения коронавирусом, оба страдали тяжёлой сопутствующей патологией.