Буэнос-Айрес, , 08:02 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 7,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 7264 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 779 243.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 112 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 45 4077.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 583 465 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 8932 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.