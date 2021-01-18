Пермь, , 07:58 — REGNUM В Перми отреставрируют ДК им. Я. М. Свердлова. На портале госзакупок объявлен аукцион на разработку научно-проектной документации на капитальный ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения.

Начальная (максимальная) цена лота — 43 млн рублей. Заказчиком выступает городской ДК им. А.Г. Солдатова. Заявки принимают до 1 февраля 2021 года. Итоги конкурса подведут 5 февраля 2021 года.

Исполнитель контракта должен провести предварительные работы и инженерно-технические исследования, представить заказчику проект реставрации и приспособления здания для современного использования, а также получить положительное заключение управления госэкспертизы Пермского края.