Москва, , 07:59 — REGNUM Большая часть пациентов, которые заразились коронавирусом, могут продолжать быть заразными в течение восьми-девяти дней после того, как у них появились симптомы заболевания COVID-19. Об этом 18 января сообщает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — сказал представитель ВОЗ.

Также уточняется, что рекомендации ВОЗ о карантине в течение двух недель базируются на существующих данных об инкубационном периоде, который, согласно имеющейся информации, в среднем составляет 5−6 дней с верхней границей 14 дней. Последнее и является основой для рекомендованного карантинного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовая вакцинация от COVID-19 всех категорий населения стартует в регионах России с 18 января.