Москва, , 07:52 — REGNUM В связи с началом массовой вакцинации от COVID-19 главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников призвал граждан перестать множить ряды её противников. В своём телеграм-канале он пояснил почему:

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

»Мы сами активно плодим ряды противников вакцинации. Не проходит и дня, чтобы в новостях не было: «После вакцины Pfizer в Норвегии умерло столько-то человек», «От Pfizer столько-то случаев паралича лицевого нерва», «Вакцина Pfizer вызвала столько-то тяжелых аллергических реакций в Израиле» и т.д. и т.д.

Вы для кого это пишите? Для Российских граждан? Так у нас нет вакцины Pfizer, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надёжная. Только люди всю эту информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполирует на всю вакцинацию от COVID-19 в целом! Неужели не понятно? Ну так я вам как врач скажу: ко мне ежедневно обращаются люди с сомнениями про вакцинацию от COVID-19, делать или не делать. Когда я говорю: «Делать», в ответ, как правило, слышу: «Так пишут о каких-то жутких осложнениях!». На мои слова: «Так то Pfizer!», неопределенно хмыкают…

Если говорить людям, что молоко «Аленушка» полезное, а молоко «Бурёнушка» может убить — большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить, никакое, раз так опасно! Я понимаю, что обидно молчать, когда на нашу вакцину безосновательно наезжают те, которые свою-то не довели до ума. Но! У нас стартовала массовая вакцинация. Может, перестанем множить ряды ее противников?«

Как уже сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация всех категорий населения стартовала в регионах России с 18 января. Привиться можно одной из двух вакцин: «Спутник V», разработанной институтом им. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».

Читайте также: Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России