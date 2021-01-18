Новосибирск, , 06:51 — REGNUM Троим медикам из Новосибирской области вручён нагрудный знак «Мехр-саховат» («Милосердие и щедрость»), учреждённый президентом Узбекистана. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Нагрудным знаком «Мехр-саховат» награждают за мужество во время пандемии, стихийных бедствий и ЧС, поддержку нуждающихся и благотворительную деятельность, — уточнили в областной администрации. — Нагрудный знак учреждён президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вручается от его имени».

Вручил награды генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсул Кабулжанов.

Нагрудного знака «Мехр-саховат» удостоились главный врач Государственной Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов, директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава России Александр Чернявский и доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, специалист Новосибирского НИИТО Валерий Прохоренко.