Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в мире превысило 95 миллионов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчёт на основе официальных данных со всего мира.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Согласно данным университета, по состоянию на 06:00 мск 18 января, в мире выявлено 95 003 533 случая инфицирования коронавирусом, случаев летального исхода на сегодняшний день насчитывается 2 029 938. Выздоровели в мире с начала пандемии более 52,2 миллиона человек.

Больше всего случаев инфицирования SARS-CoV-2 подтверждено в США (23 928 643), на втором месте Индия (10 557 985), затем Бразилия (8 488 099). Россия находится на четвёртом месте в мире по общему числу выявленных случаев заражения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о факторе, повышающем риск заразиться коронавирусной инфекцией на 250%.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван фактор, повышающий на 250% риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2