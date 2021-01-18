Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Разработчик игры A Way Out Юсеф Фарес раскритиковал Microsoft за подход к наименованию консолей нового поколения. Об этом 18 января сообщил портал Comicbook.

Геймдизайнер заявил, что компания создала путаницу при выборе названия новой серии устройств.

«Какого чёрта творится с Microsoft? Они съезжают с катушек. Что, чёрт возьми, происходит? Что это за Series S, X, Mex, Next. Я имею ввиду, кто знает что это? Полно! Безумие, — сказал Фарес, — назовите это Microsoft Box и всё».

Разработчик добавил, что, по его мнению, компания устроила полный беспорядок в названиях и даже запуталась в своих отделениях.

Издание в свою очередь отметило, что бренд Xbox Series X действительно сбивает некоторых геймеров с толку, особенно, если учесть, что его название близко к Xbox One X, а название Xbox Series S похоже на Xbox One S. Результатом становится, например, то, что родители покупают детям не ту консоль.

Напомним, консоли Xbox Series X и Series S поступили в продажу 10 ноября 2020 года. Series S является менее производительной, чем Series X.

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