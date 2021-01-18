Челябинск, , 06:27 — REGNUM В Челябинской области трое граждан задержаны за мошенничество с оформлением кредитов. Такие случаи выявлены в Октябрьском районе и Златоусте, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

В Златоусте двое граждан 1995 и 1997 года рождения сообщили представителям кредитного учреждения ложные данные о своих доходах и о трудоустройстве. При это полицейские выяснили, что они не собирались возвращать кредит. Размер ущерба составил 63 тыс. рублей.

А в Октябрьском районе 30-летняя женщина оформила кредит на своего бывшего супруга на сумму около 10 тыс. рублей. Сделала она это через онлайн-приложение. А когда представители финансовой организации стали требовать с мужчины деньги, то он обратился в полицию.