Лондон, , 06:15 — REGNUM В Великобритании полиция оштрафовала мужчину на 200 фунтов стерлингов (около $270) за то, что он играл в Pokemon Go, нарушив условия национального карантина. Об этом 18 января сообщил портал Kotaku.

Геймер сообщил стражам порядка, что покинул свой дом в городе Бедворт, чтобы доехать на машине до Кенилворта (поездка занимает около 25 минут), где планировал ловить покемонов (виртуальных монстров). Полиция указала на то, что граждане могут покидать дома в случае необходимости, однако не посчитала эту причину уважительной.

Напомним, власти Великобритании объявили о начале третьего национального карантина из-за эпидемии коронавируса 4 января 2021 года. Рядовым гражданам разрешили выходить из дома только на прогулку, в случае необходимости посещения врача или в магазины.