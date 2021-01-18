Владивосток, , 06:14 — REGNUM В Приморье в 2021 году планируют открыть две специализированные службы для детей-инвалидов. Часть средств на эти цели выделит федеральный Фонд помощи детям в трудной жизненной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Более 8,3 млн рублей грантовых средств будет направлено на создание выездных микрореабилитационных центров. Их задача — обеспечить доступность социальных услуг семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Своевременная комплексная реабилитация детей-инвалидов, детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития — проблема для отдалённых территорий региона.

«Выездные микрореабилитационные центры — это помощь на дому, доступность социального обслуживания, эффективность межведомственного взаимодействия в решении наиболее острых и социально значимых проблем семьи. Запустить проект планируется в апреле», — пояснили в правительстве Приморья.

Эти центры будут созданы на базе Артёмовского социально-реабилитационного центра и Арсеньевского СРЦН «Ласточка».

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Дагестана подозревают в хищении почти восьми миллионов рублей у детей-инвалидов из Волгоградской области. Мошенника задержали и доставили в Волгоград для проведения следственных действий.