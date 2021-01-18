Владивосток, , 05:57 — REGNUM В 2021 году в Приморье капитально отремонтируют 647 многоквартирных домов — 644 приведёт в порядок региональный оператор, три дома обновят органы местного самоуправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионально правительства.

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В фонде капремонта продолжается подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтов.

Полностью готово 205 комплектов проектно-сметной документации, в ближайшее время начнутся конкурсные процедуры для отбора подрядчиков.

В ремонтный план включены 12 городских округов, 33 сельских и 15 городских поселений. Больше всего домов будет отремонтировано во Владивостоке — 327.

Особенность ремонтного плана 2021 года — ускоренная замена лифтов. Дополнительно в программу включены 252 лифта. Таким образом, будет установлено 289 новых лифтов в 111 многоквартирных домах.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, перед фондом стоят большие задачи по ремонту многоквартирных домов.

«Ежегодно мы увеличиваем число ремонтируемых домов, включая в этот список те здания, в которых ремонт запланирован был чуть ли не на 30−40 годы. Особое внимание уделяется работе подрядчиков и качеству работ — те компании, которые не выполняют требования, вносятся в список недобросовестных», — сказала зампредседателя правительства края Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в 2021 году капитальный ремонт проведут в 139 многоквартирных домах.