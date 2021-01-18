Владивосток, 18 января 2021, 05:57 — REGNUM В 2021 году в Приморье капитально отремонтируют 647 многоквартирных домов — 644 приведёт в порядок региональный оператор, три дома обновят органы местного самоуправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионально правительства.
Читайте также: В сельских районах Удмуртии капитально отремонтируют почти 140 домов
В фонде капремонта продолжается подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтов.
Полностью готово 205 комплектов проектно-сметной документации, в ближайшее время начнутся конкурсные процедуры для отбора подрядчиков.
В ремонтный план включены 12 городских округов, 33 сельских и 15 городских поселений. Больше всего домов будет отремонтировано во Владивостоке — 327.
Особенность ремонтного плана 2021 года — ускоренная замена лифтов. Дополнительно в программу включены 252 лифта. Таким образом, будет установлено 289 новых лифтов в 111 многоквартирных домах.
По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, перед фондом стоят большие задачи по ремонту многоквартирных домов.
«Ежегодно мы увеличиваем число ремонтируемых домов, включая в этот список те здания, в которых ремонт запланирован был чуть ли не на 30−40 годы. Особое внимание уделяется работе подрядчиков и качеству работ — те компании, которые не выполняют требования, вносятся в список недобросовестных», — сказала зампредседателя правительства края Елена Пархоменко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в 2021 году капитальный ремонт проведут в 139 многоквартирных домах.