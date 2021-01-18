Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Стало известно, когда игра Control финской студии Remedy появится в библиотеке сервиса подписки Xbox Game Pass. Об этом администрация службы сообщила 18 января на своей Twitter-странице.

В посте она разместила короткий тизер, в котором показано, как главная героиня игры Джесси Фейден может взаимодейстовать с окружением, применяя телекинез. В конце видео сообщается, что Control станет доступна подписчикам Xbox Game Pass 21 января 2021 года.

https://twitter.com/XboxGamePassPC/status/1350880572999041024

Напомним, 2 февраля 2021 года состоится релиз Control версии Ultimate Edition для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработчики отметили, что в этот день в онлайн-магазинах появится цифровая версия игры, а «коробочный» (Retail) вариант поступит в продажу 2 марта 2021-го.

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