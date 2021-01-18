Алжир, , 05:41 — REGNUM Эффективным и безопасным препаратом назвал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса в Алжире Джамаль Фурар. Соответствующее заявление Фурар сделал 18 января в эфире алжирской радиостанции Chaine 2.

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Власти Алжира готовятся получить 500 тыс. доз российского препарата до конца января текущего года. В стране уже подготовлены восьми тысяч пунктов для вакцинации, в случае необходимости их число будет увеличено.

«Мы начнём вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины», — уточнил Фурар.

Власти Алжира планируют привить 60−70% населения, с целью формирования коллективного иммунитета. Детей при этом вакцинировать не будут. Кроме того, власти ведут переговоры с разработчиками вакцин в Китае.

Напомним, Алжир стал первой страной в Африке, официально зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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