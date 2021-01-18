Канберра, , 05:19 — REGNUM Закрытыми для иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса до конца текущего года могут остаться границы Австралии. Об этом 18 января сообщил глава национального департамента здравоохранения Брендан Мерфи в эфире телеканала ABC.

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По мнению Мерфи, большую часть текущего года в Австралии будут сохранены жёсткие ограничения для желающих въехать в страну даже в случае массовой вакцинации населения. Мерфи отметил, что властям страны приходится соблюдать осторожность, несмотря на то, что вакцина для Австралии является «светом в конце тоннеля». На настоящий момент неизвестно, поможет ли вакцинирование предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2, поэтому карантин может продлиться ещё на долгое время.

Напомним, власти Австралии ввели 20 марта 2020 года запрет на въезд в страну для всех иностранных граждан, не имеющих вида на жительство. Было запланировано, что действие запрета продлится до конца 2020 года, но позднее этот срок был продлён до марта 2021 года.

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