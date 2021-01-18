Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Иск к компании Apple с требованием удалить из магазина своих приложений мессенджер Telegram подала американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») в штате Калифорния. Об этом 17 января сообщила газета The Washington Post.

Руководство НКО утверждает, что администрация Telegram не стала препятствовать распространению информации экстремистского содержания накануне попытки захвата здания Конгресса США в Вашингтоне 6 января.

Аналогичное исковое заявление НКО собирается подать и в адрес компании Google.

Напомним, ранее компания Apple удалила из магазина своих приложений сервис микроблогов Parler, популярный у сторонников действующего президента США Дональда Трампа. После этого в США резко возросла популярность мессенджера Telegram.

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