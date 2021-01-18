Лондон, , 03:12 — REGNUM Законопроект, значительно усложняющий демонтаж памятников, в том числе спорным историческим личностям, намерено представить на рассмотрение парламента правительство Великобритании. об этом 17 января сообщил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик в статье, опубликованной газетой The Daily Telegraph.

Дженрик отметил, что решение о демонтаже памятников, даже спорным историческим фигурам, надо принимать взвешенно, а не «под влиянием момента или по указке озлобленной толпы». Согласно положениям предложенного законопроекта, вопрос о демонтаже памятника будет решаться путём прохождения нескольких этапов согласования, в том числе с местными жителями, проживающими в районах, находящихся в непосредственной близости от памятника.

Касательно памятников спорным историческим фигурам Дженрик пояснил, что в законопроекте предлагается снабжать подобные памятники специальными табличками с историческим контекстом. Снимать такие памятники с постаментов и прятать их министр считает недопустимым.

Напомним, повышенное внимание к памятникам, установленным историческим личностям в Великобритании было привлечено в связи с активностью движения Black lives matter («Жизни чёрных имеют значение»). Активисты движения требовали сноса около 80 памятников в стране гражданам Великобритании, которые, по словам активистов, «были замешаны в прославлении и поддержке расизма и рабства». В список таких памятников попали памятник командующему британским флотом и вице-адмиралу Горацио Нельсону (1758−1805), установленный на Трафальгарской площади, итальянскому мореплавателю Христофору Колумбу (1451−1506), путешественнику и первооткрывателю Джеймсу Куку (1728−1779) и другим историческим личностям.

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