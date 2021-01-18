18 января 2021 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 11:16 — REGNUM На столицу обрушились обильные снегопады и морозы. Общее количество осадков с начала января достигло 56 миллиметров, таким образом месячная норма по осадкам перевыполнена уже на 33%, сообщили в центре «Фобос».

В связи со снегопадами на дороги города вывели колонны снегоуборочной техники. Ежедневно задействовано около 10 тыс. спецтехники и порядка 60 тыс. работников столичных коммунальных служб. В районе Москва Сити во время сброса снега с крыш были перегорожены некоторые улицы. Объем выпавших осадков оказался столь велик, что в местах скопления собранного снега можно было наблюдать огромные сугробы в половину человеческого роста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 января в Москве и Московской области ожидаются сильные морозы. Температура воздуха составит до — 24 градусов, а в ряде мест столбики термометров опустятся до — 28 градусов.

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