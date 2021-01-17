Париж, , 23:46 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 70 283 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. За последние сутки этот показатель в стране увеличился на 141 пациента. Об этом в воскресенье, 17 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы Santé publique.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 16 642 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране составляет 2 910 989.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки выявили свыше 20 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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