Минск, , 22:27 — REGNUM В Белоруссии массовую вакцинацию населения от COVID-19 планируют начать в апреле. Об этом 17 января заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

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«Я думаю, что это будет примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы», — сказал он в интервью телеканалу СТВ.

Глава Минздрава добавил, что речь идет о медицинских работниках, педагогах, сотрудниках транспорта, торговли и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на территории страны зарегистрировали 225 461 носитель SARS-CoV-2. Выздоровели 209 208 человек (2532 за сутки), скончались 1582 человека (девять человек за сутки).

В целях диагностики SARS-CoV-2 в республике с начала пандемии провели 4 млн 259 тысяч 914 тестирований, 21 050 из которых пришлись на минувшие сутки.

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