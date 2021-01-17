Анкара, , 22:25 — REGNUM В Турции в районе крушения сухогруза «Арвин» временно приостановлена активная фаза спасательной операции. Об этом 17 января сообщил ТАСС источник в пресс-службе Росморречфлота со ссылкой на турецкую сторону.

«Активная фаза (спасательной операции — прим. ИА REGNUM) приостановлена до улучшения погоды», — отметил источник.

По его словам, в настоящее время в районе крушения сухогруза порывы ветра достигают до 15 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму затонул сухогруз. Всего на борту судна находились 12 человек, десять из них — граждане Украины. По предварительным данным, в результате ЧП погибли как минимум четыре человека.

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