Кишинёв, , 22:16 — REGNUM Более 210 новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Молдавии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, 214 заразившихся SARS-CoV-2 зафиксировали за минувшие 24 часа в стране, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 152 854.

Также уточняется, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 3250. При этом вылечились в Молдавии более 143 тыс. пациентов.

Напомним, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 300 случаев заражения SARS-CoV-2.

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